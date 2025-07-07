إنقاذ 20 مهاجراً من جنسيات مختلفة قرب سواحل الزاوية

تمكن زورق “وادي كعام P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك خلال عملية تمت قبالة سواحل مدينة الزاوية.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف، وبناءً على تعليمات الوزير المكلّف، وبإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل.

وتواصل الإدارة العامة لأمن السواحل جهودها في رصد ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الإنساني للمهاجرين، وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.

تمكّن زورق “وادي كعام P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك قبالة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ٦ يوليو ٢٠٢٥