إنقاذ 20 مهاجراً شرق مليتة

تمكنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي شرق مليتة.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان، بأنه بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل مفادها وجود عدداً من المهاجرين غير الشرعيين متواجدين بوسط البحر في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي على بعد 18 ميل شرق مليتة، عليه تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة، بعملية إنقاذ المهاجرين بوسط البحر، حيث تم إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية واسيوية.

هذا وتم نقلهم لمقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجاري العمل على تسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية زوارة، من حيث الاختصاص.