إنقاذ 22 مهاجراً وانتشال 3 جثث قُبالة سواحل الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، عن إنقاذ 22 مهاجراً غير شرعي وانتشال 3 جثث قبالة سواحل مدينة الخميس شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بعد ورود معلومات من راديو ميناء طرابلس البحري لغرفة العمليات بمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري مفادها وجود قارب صيد صغير قبالة سواحل مدينة الخمس وعلى بعد 40 ميل بحري على ميناء طرابلس منقلب، وعلى متنه 35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة أغلبهم من جنسيات عربية.

وتم إنقاذ عدد 22 مهاجر وانتشال 3 جثث من قِبل جرافتي صيد ليبية وهما زرقاء 1 وزرقاء 2 وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بمنفذ ميناء طرابلس ومنظمة الصحة العالمية.

وعلى إثر ذلك، تم استلام الجرافات وإنزال المهاجرين الذين تم انقاذهم، واتُخِذت الإجراءات اللازمة وتمت إحالتهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

بعد ورود معلومات من راديو ميناء طرابلس البحري لغرفة العمليات بمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري مفادها وجود قارب صيد… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Samstag, 26. September 2020