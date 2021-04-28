إنقاذ 236 مهاجراً قُبالة السواحل الليبية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إنقاذ 236 مهاجراً قبالة السواحل الليبية مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن المصادر قولها، إن “سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية، أنقذت 236 شخصا في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن المهاجرين كانوا “على متن زورقين مطاطيين مكتظين بالأشخاص، يبحران في المياه الدولية، على بعد 32 ميلاً بحرياً عن مدينة الزاوية الليبية”.

وذكرت (Sos Mediterranee) أن “العديد من الناجين كانوا يعانون من الضعف ومصابين بالجفاف، وهم في طور التعافي الآن”، مبينة أن “بعض النساء أصبن بالتهاب جلدي بسبب ملامسة الوقود، فضلا عن استنشاقهن للدخان”.

وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى القول إنه “كان على متن المركب 114 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أيضًا”.