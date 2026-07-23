إنقاذ 28 مهاجرا بعد تعطل قاربهم في عرض البحر قبالة القربولي

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل إنقاذ 28 مهاجرًا، بينهم أطفالٌ، إثر تعرض قارب كان يقلهم للعطل في عرض البحر قبالة سواحل منطقة القربولي، وذلك ضمن الدوريات البحرية المكثفة التي تنفذها الإدارة خلال فصل الصيف.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل أن العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور سليمان، بتكثيف الدوريات البحرية خلال موسم الصيف، بما يعزز جاهزية الوحدات البحرية للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة.

وذكرت الإدارة أن غرفة العمليات البحرية تلقت بلاغًا يفيد بوجود قارب تقطعت به السبل في عرض البحر وعلى متنه مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وعلى إثر ذلك تحرك الزورق البحري (1203) فورًا إلى الموقع المحدد لتقديم المساعدة.

وأضافت الإدارة أن عناصر الدورية البحرية نجحت في إنقاذ 28 مهاجرًا، من بينهم أطفالٌ كانوا في حالة ضياع وسط البحر.

وأشارت إلى أن الفرق المختصة قدمت الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة لجميع الناجين فور وصولهم، قبل نقلهم إلى نقطة إنزال أمن السواحل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأكدت الإدارة العامة لأمن السواحل مواصلة أداء مهامها الوطنية والإنسانية، مع تكثيف وجودها البحري لحماية الشواطئ الليبية وإنقاذ الأرواح في عرض البحر.