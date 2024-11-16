إنقاذ31 مهاجراً غير قانوني من الجنسية السورية قبالة شاطئ السويعدية

أعلن جهاز دعم الاستقرار أنه تم إنقاذ 31 مهاجراً غير قانوني يحملون الجنسية السورية بينهم 25 منهم بحالة جيدة، و4 مهاجرين يتلقون الرعاية الطبية بالعناية المركزة، ومهاجرين اثنين وافتهم المنية رغم محاولة إنقاذهم.

وأوضح الجهاز على صفحته فيسبوك أنه وبعد “ورود معلومات حول وجود مهاجرين غير قانونيين بعرض البحر قبالة شاطئ السويعدية بمنطقة سيلين بعد تعرض قاربهم للانقلاب، سارع مكتب الخمس بـ جهاز دعم الاستقرار إلى عين المكان وقام على الفور بإنقاذ المهاجرين وجلب القارب إلى الشاطئ”.

وأضاف الجاز في بيان، “قام المكتب بإعدام القارب المستخدم حرقاً لعدم معرفة مالكه وبحسب إفادات المهاجرين بأنهم قاموا بشرائه، وذلك لضمان عدم استعماله مستقبلاً”. كما “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات”.