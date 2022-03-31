إنقاذ 316 مهاجر غير نظامي من الغرق قبالة الساحل الليبي

أعلنت رئاسة الأركان البحرية إنقاذ 316 مهاجر غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين.

وقالت رئاسة إنّ أفراد نقطة حرس السواحل الزاوية قاموا بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين على متنهما 203 مهاجرين غير نظاميين شمال منطقة أبوكماش البحرية.

وجاءت عمليات الإنقاذ، بحسب رئاسة الأركان البحرية «بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل»، موضحة أنّ المهاجرين من جنسيات مختلفة وجرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بمصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.