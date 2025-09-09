إنقاذ 40 مهاجراً «غير شرعي» قبالة سواحل صرمان

نفذ جهاز الإسعاف والطوارئ، عملية إنقاذ ونقل لـ40 مهاجرًا غير شرعي، بالتعاون مع جهاز مكافحة التهديدات الأمنية – الزاوية، بعد ضبطهم على متن قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة صرمان.

وشملت المجموعة المُنقذة 8 نساء وطفلين، حيث تم سحب القارب إلى مرفأ ميناء صرمان، واتُّخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع المهاجرين، الذين كان بعضهم يعاني من مشاكل صحية نتيجة بقائهم لفترة في عرض البحر دون رعاية.

وشاركت في تنفيذ العملية فرق الطوارئ التابعة لفروع الجهاز في صرمان، صبراتة، الزاوية الغرب، والزاوية الجنوب، حيث جرى نقل المهاجرين وتقديم الرعاية الأولية لهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.