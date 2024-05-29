إنقاذ 41 مهاجرا قبالة الشواطئ الليبية

أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” يوم الثلاثاء الماضي، 41 مهاجرا على بعد أميال قليلة من سواحل ليبيا، كانوا يكافحون للبقاء على قيد الحياة على متن قارب خشبي متهالك.

وحسب مصادر السفينة، بين المهاجرين قاصران يشتركان مع الآخرين في رحلة محفوفة بالمخاطر، في محاولة للوصول أوروبا.

وتضافرت جهود فريق الإنقاذ ليتمكنوا من انتشال الأشخاص، و كان أحد المهاجرين يعاني من انخفاض حرارة الجسم، بينما كان آخرون مصابين بحروق نتيجة الوقود المتسرب.

وخصصت السلطات البحرية الإيطالية ميناء أنكون، الواقع في شرق إيطاليا، ليكون الملاذ الآمن للناجين. ومع وصولهم إلى اليابسة، بدأت فرق الإغاثة في تقديم العناية اللازمة للمهاجرين.

ومنذ عام 2016، تنفذ منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” التي تتبع لها السفينة، جهودا انسانية في البحر الأبيض المتوسط، حيث تمكنت من إنقاذ أكثر من 40 ألف شخص من الغرق في هذا البحر، خاصة في القطاع الأوسط، المعروف بأنه أخطر طريق للهجرة في العالم.