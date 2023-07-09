إنقاذ 46 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة «أوشن فايكينغ» 46 شخصًا قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعى مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا «فرنسا»، أنّ من بين من تمّ انقاذهم أربع نساء وطفلة في الرابعة من العمر كانت برفقة والدها، إضافة إلى حوالي عشر قصّر من دون مرافقين.

وأوضحت أن من تمّ إنقاذهم غالبيتهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا، مشيرة الى أنّهم «يخضعون للعناية حاليًا».

ويعدّ وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.