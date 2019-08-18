إنقاذ 57 مهاجر غير شرعي قُبالة شواطئ مدينة زوارة

كشفت البحرية الليبية عن إنقاذها لـ57 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب خشبي بينهم 17 إمرأة، وتسعة أطفال على بعد حوالي 40 ميلاً شمال مدينة زوارة.

وحيث قال المكتب الإعلامي للبحرية، أن المهاجرين ينتمون للجنسيات المصرية والأثيوبية، وجرى نقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

هذا وكان الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قد أفاد بإنقاذ دوريات حرس السواحل أكثر من 270 مهاجراً في أربع عمليات منفصلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.