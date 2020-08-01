إنقاذ 6 مهاجرين وانتشال جثة أخرى

تمكنت الدوريات التابعة لوحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء، من إنقاذ 6 مهاجرين غير غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة أخرى شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان، بأنه بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل مفاده وجود مهاجرين غير شرعيين بوسط البحر في حالة استغاثة بعد أن تعطل القارب بهم، وعلى إثر ذلك تم تكليف مكتب العمليات البحرية وحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء بعملية البحث والإنقاذ.

وانطلقت الدوريات التابعة لوحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء، وتم إنقاذ 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة واحدة، في المنطقة الواقعة بين منطقة غوط الرمان ومنطقة القره بوللي، وتم نقلهم لمستشفى القلب تاجوراء لتقديم الرعاية الصحية لهم، ومن ثم نقلهم لمقر الإدارة لتقديم المساعدة الإنسانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.