إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «إس او إس ميديتيرانيه» 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا يوم الثلاثاء، وهي عشية عيد الأضحى.

وأفادت منظمة «إس او إس ميديتيرانيه» إنقاذ السفينة التابعة لها «أوشن فايكينغ» لـ 86 مهاجرا معظمهم قاصرون نحو 80% قبالة السواحل الليبية، أمس الثلاثاء 27 يونيو.

وأشارت المنظمة غير الحكومية أنّ معظم المهاجرين من غامبيا والسنغال، مؤكدة معاناة البعض من الجفاف والإرهاق والحروق، بحسب تعبيرها.

وأعلنت المنظمة عن توجه سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» إلى ميناء مدينة باري الإيطالية، الذي يبعد نحو ألف كيلومتر من منطقة الإنقاذ «ثلاثة أيام ملاحة».

وتتوجه سفن الإنقاذ إلى موانئ بعيدة تحددها السلطات وفق القوانين الجديدة التي فرضتها إيطاليا على سفن الإنقاذ، ووصفت بأنّها مثيرة للجدل وغير إنسانية.