إنكماش تبادل الصين التجاري مع روسيا وأمريكا

أظهرت بيانات الجمارك يوم الأحد، أن صادرات الصين تراجعت في مايو بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت زيادة مفاجئة في أبريل بلغت 3.5 بالمئة.

وأفادت هيئة الجمارك العامة في الصين، بأن الصادرات الصينية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مايو، تراجعت بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي إلى 16.94 مليار دولار.

وأوضحت مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، انخفضت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 2.1٪ إلى 23.94 مليار دولاربينما يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من المتوقع إلى تنامي الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي.

ومقارنة بسنة 2019، جاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات، لكن الواردات هوت بنسبة 16.7 % مقارنة بها قبل سنة بهبوط 14.2 % في الشهر السابق وذاك أكبر تراجع منذ يناير كانون الثاني 2016.

وكانت التوقعات لهبوط الواردات 9.7 بالمئة في مايو، لذلك كانت النتيجة سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 62.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بدأت رويترز تتبع البيانات في 1981، مقارنة مع توقعات لفائض 39 مليار دولار وبعد فائض قدره 45.34 مليار في ابريل نيسان.

بلغ فائض التجارة مع الولايات المتحدة 27.89 مليار دولار في مايو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

في مارس وأبريل كانت صادارت الإمدادات الطبية نقطة مضيئة، بلغت حجم صادرات الصين من الإمدادات الطبية بقيمة 63.2 مليار يوان في النصف الأول من مايو مقارنة مع ما قيمته 71.2 مليار يوان.