إنهاء أعمال إنارة الطريق الرابط بين بوابة الجبس والكريمية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها أنهت أعمال إنارة الطريق الرابط بين بوابة الجبس والكريمية بطول 10 كيلومترات، وذلك ضمن خطة الشركة لصيانة وتحديث إنارة الطرق الرئيسية في معظم المدن الليبية.

ونشرت الشركة صورا على صفحتها الرسمية فيسبوك تظهر لقطات لأعمال انارة الطريق الرابط بين بوابة الجبس – الكريمية والذي يهدف لتحديث إنارة الطرق الرئيسية بمدينة طرابلس ضمن خطة مجلس ادارة الشركة لتحديث الانارة الطرقية بمختلف المدن الليبية .

يذكر بأن إنارة هذا الطريق ظلت مهملة وخارج الخدمة منذ سنوات مما تسبب في العديد من الحوادث المرورية جراء انعدام الرؤية المرورية خاصة في فصل الشتاء .