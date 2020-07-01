إنهاء إجراءات عودة المواطنين الليبيين العالقين في أوروبا

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بالانتهاء من إجراءات العودة بالمواطنيين الليبيين العالقين في دول وسط وشرق أوروبا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العودة ستتم عن طريق رحلة مباشرة من مطار فيينا إلى مطار مصراتة.

وأكدت الشؤون القنصلية بالعاصمة النمساوية فيينا، أن المواطنين الذين بلغ عددهم 117 مواطنا تم تجميعهم من دول (النمسا- المجر- التشيك- سلوفاكيا- السويد- اليونان- ألمانيا- هولندا- إسبانيا- بولندا- سويسرا- كرواتيا)

وأوضحت القنصلية، أن هذه الإجراءات تمت بعد اتخاذ كافة التدابير على رأسها التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والحجر ما بعد التحاليل.