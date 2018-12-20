إنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا تُعتبر أولوية استراتيجية لإيطاليا

عبرت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية إيمانويلا ديل ري عن إستعداد بلادها للقيام بدورها لمساعدة الشعب الليبي على الذهاب إلى الانتخابات العامة، المزمع إجرائها بحلول ربيع عام 2019 وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للقوات النظامية الليبية المستقبلية.

حيث أعلنت المسؤولة الإيطالية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بمجلس النواب حول سياسة إيطاليا الخارجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إن تجربة هذه السنوات من الاضطرابات في المنطقة تبين أنه عندما تؤدي عوامل داخلية وخارجية إلى انهيار مؤسسات في بلد ما، يتعين في المقام الأول بناء إطار مفاوضات لجمع الجهات الفاعلة ومواقفها إلى طاولة الحوار.

هذا وأشارت إلى أن إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا هي أولوية استراتيجية لإيطاليا، وقالت إن حكومة بلادها تعتزم تحقيق هذا الهدف بالتحرك على مسارين مزدوجين هما دعم وساطة الأمم المتحدة وترسيخ المؤسسات الليبية.