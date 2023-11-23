إنهاء المراحل الانتقالية.. أهم محاور لقاء «تكالة» بالسفير البريطاني الجديد

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 00:07 | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2023 - 00:12 نُشر: الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 00:07
ليبيا
تم التأكيد على الحاجة لاستكمال الوصول إلى توافق وطني

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء، سفيرَ المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب تكالة بالسفير البريطاني الجديد، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين.

وبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية.

كما تم التأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يُؤدي إلى إقامة إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

آخر تحديث: 23 نوفمبر 2023 - 00:12
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