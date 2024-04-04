إنهاء المرحلة الخامسة من توسعة طريق عين زارة وادي الربيع

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الانتهاء من أعمال الجزء الثاني من المرحلة الخامسة لمشروع توسعة واعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع ضمن خطة عودة الحياة.

وذكرت الحكومة على موقعها الرسمي، أن مشروع التوسعة بدأ من أمام مسجد أم المؤمنين إلى مسجد الكحيلي، بطول 2 كيلو متر وعرض 12 مترا لكل اتجاه، مع أرصفة جانبية للمشاة بعرض ( 1.5) متر، وحاجز خرساني، وخط مياه الشرب وغرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وشبكة إنارة على مسار الطريق.

وأوضحت الحكومة أن طول الطريق المنفذ من جزيرة الفرناج إلى مسجد الكحيلي يبلغ 10 كم ، فيما يبلغ إجمالي المسافة للمشروع بالكامل 16.400 كيلو متر طولي، ينفذ بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.