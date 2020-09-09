إنهاء المسودة الأخيرة لمشروع قانون المرتبات

أفاد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأن لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة، أنهت اليوم الأربعاء، أعمالها بعقد اجتماعها الأخير برئاسة عضو المجلس النائب عبد المنعم بالكور، وأعضاء اللجنة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس، أنه تم خلال هذا الاجتماع أخذ الملاحظات الواردة من الجهات ذات العلاقة وإجراء التعديلات المطلوبة على المسودة الأخيرة.

هذا وسيتم خلال الأسبوع القادم تسليم مشروع القانون لرئاسة المجلس بهدف إدراجه بجدول أعمال المجلس.

يُشار إلى أن مشروع القانون يتضمن جدول مبدئي للمرتبات وعدد من المعايير التي ستستخدم في التمييز بين الوظائف المختلفة، ويتضمن مشروع القانون المقترح 66 مادة.