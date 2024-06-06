إنهاء منظومة التأريض بمحطة الدبوسية بالجبل الأخضر

استكملت الشركة الوطنية للإنشاءات والاستشارات، أعمال مشروع تنفيذ منظومة تأريض “اتصال كهربائي” محطة الدبوسية بالجبل الأخضر، وتم تسليم المشروع بعد إتمام عمل الإدارة المختصة بالشركة العامة للكهرباء.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن توجه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، لرفع أداء الشبكة العامة للكهرباء وحمايتها من الانقطاع والحفاظ على استمرار التيار.

الشركة الوطنية للإنشاءات والاستشارات تنتهي من تأريض محطة الدبوسية بتكليف من وزارة الكهرباء الجبل الاخضر 06 يونيو … تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأربعاء، ٥ يونيو ٢٠٢٤