إنهاء مهام لمياء أبو سدرة في جنيف

كشفت رسالة رسمية اطلعت عليها “عين ليبيا”، وجهها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، عن تكليف الدبلوماسي عماد إبراهيم التاجوري بتسيير مهام مندوب دولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلفًا للمندوبة السابقة لمياء أبو سدرة، وذلك إلى حين تعيين مندوب جديد.

وأكد الدبيبة في رسالته حرص ليبيا على تعزيز علاقاتها الثنائية وتعاونها مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التكليف يأتي في إطار تنظيم عمل البعثة الليبية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وضمان استمرارية أداء مهامها الدبلوماسية.

كما طلبت حكومة الوحدة من مسؤولي الأمم المتحدة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للتاجوري لتمكينه من مباشرة مهامه، مجددة تأكيدها على أهمية الشراكة والتنسيق المشترك مع المنظمة الدولية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.