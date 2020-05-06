إنوير: لن يكون ببني وليد شارع زيت آخر

قال عميد بلدية بني وليد المُنتخب سالم إنوير، إنه لن يكون بالمدينة شارع زيت آخر، وذلك في إشارة لعليمات الخطف والتصفية التي تقوم بها عناصر حفتر في بنغازي.

وفي تصريح تلفزيوني، أفاد عميد البلدية بأن من يُفكر في ذلك سيكون مصيره مثل مصير من هاجم منزل المدون والناشط يوسف شفتر.

وأضاف يقول: “بني وليد لم ولن تكون طرفاً في هذه الحرب ولن نسمح لأي أحد أن يجرنا إلى الحرب التي رفضناها من بدايتها.

هذا وتعرض المدون والناشط يوسف شفتر لهجوم على منزله في مدينة بني وليد من قِبل مجموعة مسلحة تابعة لحفتر بقيادة علي إدريس الطبولي وبأومر مباشرة من المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية محمود الورفلي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن شفتر يتلقى العلاج في إحدى المصحات وهو بحالة صحية جيدة.

اقترح تصحيحاً