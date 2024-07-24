«إنييستا» يعود لبرشلونة في حٌلة جديدة

عاد أسطورة برشلونة أندريس إنييسنا لواجهة النادي مرة ثانية، مرتدياً قميص الفريق الجديد.ونشر النادي الكتالوني على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائده السابق، مرتدياً قميص الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

ويأتي ذلك ضمن حملة يقوم بها برشلونة لتسليط الضوء على القميص الذي يتزامن طرحه مع الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، ووصفه برشلونة بأنه مستوحى من جذور النادي ومساره وإرثه ويهدف إلى محاكاة الطقم الذي ارتداه الفريق عند بدايته في عام 1899.

واعتمد التصميم على استعادة خطوط كبيرة باللونين الأزرق والأحمر، مع وضع الشارة في المنتصف.

ونشر النادي مقطع فيديو يضم لقطات من تاريخ النادي، ويظهر فيه بعض نجومه الحاليين في من فريقي الرجال والسيدات، مثل بيدري ولامين يامال وأيتانا بونماتي، مع الاستعانة بأساطير النادي مثل إنييستا وكارليس بويول ورونالدينيو.