إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني 2025 تمهيداً لصرفها للمستفيدين

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والأبناء الخاصة بالربع الثاني من عام 2025 في حسابها، وذلك تمهيدًا لصرفها لصالح المستفيدين عبر المصارف التجارية.

يذكر أن منحة الزوجة والأبناء هي إحدى برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتم إطلاق هذه المنحة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي للأسر وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتشمل المنحة تقديم مبلغ مالي للأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُصرف المبلغ عادة بشكل ربع سنوي. يتم تحديد قيمة المنحة بناءً على عدد أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء، مع مراعاة بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر في صرف المنحة.

وتُعد هذه المنحة من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل آثار الفقر على الأسر، كما يساهم صرف هذه المنحة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.