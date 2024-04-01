إيرادات الغاز الروسي المباع «بالروبل» تتجاوز 31 مليار يورو

أفادت بيانات هيئة الاتحاد الأوروبي الإحصائية Eurostat، بأن “إيرادات روسيا من مبيعات الغاز بالروبل، للاتحاد الأوروبي وللدول غير الصديقة، بلغت 2.3 تريليون روبل، بواقع 31 مليار يورو، خلال الفترة بين أبريل 2022 وحتى يناير الماضي”.

وذكرت بيانات “يوروستات”، أن “أكبر مشتري الغاز في الاتحاد الأوروبي، كانت المجر (769 مليار روبل) وإيطاليا (655 مليارا) واليونان (328 مليارا) وسلوفاكيا (310 مليارات روبل)، بينما لا يكشف بعض كبار المستوردين عن إحصاءات استيراد الغاز، بما في ذلك ألمانيا والنمسا”.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه الحكومة والبنك المركزي وشركة “غازبروم”، في مارس 2022، ببيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة بالروبل الروسي حصرا.