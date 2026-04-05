إيرادات النفط تتجاوز ملياري دولار.. الدبيبة يتابع أداء القطاع

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مستجدات أداء القطاع النفطي خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، حيث نوقشت الإيرادات وتوريد المحروقات وخطط تطوير الموارد البشرية.

وخلال الاجتماع، قدم سليمان إحاطة شاملة تضمنت إحالة إيرادات بيع النفط عن شهر فبراير بالكامل إلى الخزانة العامة لأول مرة منذ سنوات دون أي استقطاع، بقيمة تجاوزت ملياري دولار.

كما استعرض وضعية توريد المحروقات للسوق المحلي، مؤكداً استقرار الإمدادات وتوفرها بكميات كافية رغم تداعيات الأزمة العالمية، دون تسجيل أي اختناقات.

وفي الجانب الفني، أطلع رئيس الوزراء على استكمال أعمال صيانة خط تصدير النفط بحقل الشرارة بمنطقة المرحان وعودة العمليات والإنتاج إلى طبيعتهما، بتنفيذ كامل عبر كوادر وطنية.

وكشف رئيس المؤسسة عن تحسن ملحوظ في معدلات الإنتاج، حيث بلغ نحو مليون و430 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن استمرار هذا الأداء مرتبط باستقرار شبكة الكهرباء ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.

كما تناول الاجتماع نتائج مشاركة المؤسسة في مؤتمرات الطاقة الدولية، إضافة إلى مناقشة آلية استيعاب خريجي التخصصات النفطية، حيث وافق الدبيبة على إطلاق آلية للتوظيف عبر فتح باب التسجيل وتشكيل لجنة مختصة وفق احتياجات القطاع.

وأشاد رئيس الوزراء بالعاملين في قطاع النفط، مثنياً على دورهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.