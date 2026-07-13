طهران تعلن «المعاملة بالمثل».. صواريخ تستهدف مواقع أمريكية في عدّة دولٍ عربية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بدء مرحلةٍ جديدةٍ من عملياته العسكرية ردًّا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت قواعد عسكرية ساحلية إيرانية، مؤكدًا تنفيذ ضرباتٍ صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية نفذت، خلال الليلة الماضية، عملية إيقاف سفينتين في مضيق هرمز، موضحًا أن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارًا وصفه بغير القانوني، مما عرّض حركة الملاحة في المضيق للخطر.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي حرّض السفن على تنفيذ تحركات غير قانونية في مضيق هرمز، معتبرًا أن القوات الأمريكية شنت عدوانًا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية، بما وصفه بأنه يكشف “طبيعتها المتوحشة”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة مستودعاتٍ كبيرةً للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن.

كما أعلن تدمير مخازن الوقود ومنظومات الدفاع الجوي “باتريوت” في القاعدة الأمريكية بعلي السالم في الكويت، إضافةً إلى استهداف نظامٍ راداري إستراتيجي من طراز “إف بي إس” في قاعدة أحمد الجابر.

وقال قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيانٍ، إن “المرحلة الثالثة من عملية “المعاملة بالمثل” ردًّا على انتهاكات النظام الأمريكي المستكبر والمتجاوز، مستمرة”.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه دمّر مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات الاستطلاع الإلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وتحكم الطائرات المسيّرة التابع للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن “مضيق هرمز هو أرضنا، ولن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال من جهة أخرى من العالم بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه”.

وفي الأردن، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمةً من إيران، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصاباتٍ أو أضرارٍ مادية.

وقال مصدرٌ عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن “منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الاثنين، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمةً من الأراضي الإيرانية”.

وأضاف المصدر أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءةٍ عاليةٍ ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، موضحًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عددٍ من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مشددًا على أن “أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية”، مضيفًا أن القوات المسلحة “لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره”.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى لأهدافٍ جويةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وقالت الهيئة، في بيانٍ، إن “القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية في المجال الجوي الكويتي”، مؤكدةً أن أي أصوات انفجارات تُسمع تعود إلى اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجماتٍ معادية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلامٍ إيرانية بسماع انفجاراتٍ عنيفة في قواعد أمريكية بالأردن والبحرين والكويت، بينما ذكرت وكالة فارس أن انفجاراتٍ قويةً سُمعت في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن، وأن النيران وأعمدة الدخان ما زالت تتصاعد من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب استهدافه برشقاتٍ صاروخية، بحسب الوكالة.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجةٍ جديدةٍ من الضربات داخل إيران، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.