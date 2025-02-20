إيران.. أسطول كهربائي من «سيارات الشرطة والحافلات الذكية»

كشفت طهران، عن “أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية، في العاصمة طهران، حيث حضر الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، حفل تدشين الأسطول.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، “تضمن الحفل تدشين حزمة النقل الكهربائي التي تشتمل الترامواي، والحافلات، وسيارات الأجرة الكهربائية لأسطول النقل العام في العاصمة طهران”.

وقال مساعد أمين العاصمة لشؤون النقل والسير، محسن هرمزي، “إن هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية وأكثر من ألف و700 سيارة تكسي كهربائية، و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى، وكذلك خطين ترامواي بعجلات مطاطية”.

هذا “ويعيش في طهران نحو 15 مليون نسمة وتشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا.