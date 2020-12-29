إيران.. إجراء أول تجربة لقاح كورونا محلي على البشر

أجرت إيران، اليوم الثلاثاء، أول حقن بشري في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح “كوفيران بركات” المطور محليًا للمناعة ضد فيروس كورونا.

وتطوعت “طيبة مخبر” ابنة العالم محمد مخبر، عضو الهيئة العلمية المشرفة على تطوير اللقاح، لإجراء أول حقن للقاح، وذلك بحضور وزير الصحة سعيد نمكي، ومسؤولين آخرين، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

ومن المنتظر أن يتم تجربة اللقاح اليوم على 3 أشخاص آخرين، وعلى 56 شخصًا بشكل تدريجي في الأيام اللاحقة.

ومن المزمع أن يحقن اللقاح للمرة الثانية في اليوم الرابع عشر، فيما ستحقن آخر جرعة في الجسم في اليوم الـ28.

وحتى اليوم تطوع 65 ألف شخص من أجل تلقي اللقاح.

ولم تظهر أي أعراض جانبية حتى الآن على طيبة مخبر، التي أُجري عليها أول تجربة بشرية للقاح.