إيران.. إصابات كورونا اليومية تتخطى لأول مرة الـ12 ألفاً

السلطات الصحية الإيرانية صرحت اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة في الحصيلة منذ بداية الجائحة.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، في موجز صحفي يومي، رصد 12543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، مقابل 11203 إصابات في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال يوم أمس بواقع 459 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 762068 إصابة مؤكدة منها 41493 حالة وفاة و558818 حالة شفاء، فيما لا يزال 5666 مريضا في حالة حرجة بغرف العناية المركزة.

وأجري في إيران حتى اليوم أكثر من 5.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال كافة أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير 27 منها وعلى رأسها العاصمة طهران في حالة حمراء.

و بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أمس السبت عن فرض قيود شاملة جديدة في عموم البلاد اعتبارا من يوم السبت القادم، في محاولة لكبح جماح الجائحة التي استأنفت تفشيها في البلاد بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة.