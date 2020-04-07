عربي ودولي

إيران.. إصابة 11 نائباً بفيروس كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أبريل 2020 - 16:29
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عربي ودولي
23 نائبا أُصيبوا في وقت سابق بالفيروس. [أ ف ب]

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن عضو لجنة رئاسة البرلمان محمد رضا طابش قوله، إنه تم إجراء اختبارات للنواب الإيرانيين وجميع العاملين في البرلمان.

وأوضح أن النتائج أظهرت إصابة 11 نائبا، مشيرا إلى أن جميع نتائج الاختبارات لم تصدر بعد، متوقعا أن تكون الإصابات بنحو 50 نائبا.

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يُشار إلى أن 23 نائبا أُصيبوا في وقت سابق بالفيروس، حيث توفت فاطمة رهبر عضو البرلمان عن العاصمة طهران في 7 مارس/آذار الماضي، كما أصيب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

وبلغت الوفيات بسبب الفيروس في إيران حتى مساء الاثنين، 3739، في حين ارتفعت الإصابات إلى 60500.

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