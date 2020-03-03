إيران.. إنشاء مستشفى ميداني لمصابي فيروس «كورونا»

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصاً. [RT]

بدأ الحرس الثوري الإيراني، في بناء مستشفى ميداني في مدينة قم الواقعة على بعد 157 كم جنوب العاصمة طهران، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات التي تتخذها إيران لصد كورونا.

وبحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”، فإن المستشفى الجديد يتسع لـ180 سريرا مخصصا للمصابين بالفيروس الجديد.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصاً، و2336 حالة إصابة.

وأعلنت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك، تقديم دعم مالي بـ5 ملايين يورو لإيران لمكافحة فيروس كورونا عبر منظمة الصحة العالمية ووكالات أممية أخرى.

كما أكدت الدول الثلاث أنها أرسلت، الاثنين، شحنة مساعدات طبية إلى إيران، تضم المعدات الاختبارية وملابس الوقاية.

من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المساعدات الأوروبية وصلت إلى طهران قادمة من دبي، وشكر السلطات الإماراتية على دعمها لهذه المهمة الإنسانية، وفق قوله.

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