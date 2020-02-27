إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 شخصاً

طالبت وزراة الصحة الإيرانية بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات. [أ ف ب]

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، عن 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 26، والمصابين إلى 245.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور قوله: “لقد توفي لغاية اليوم 26 من مواطنينا، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 245 “.

يأتي ذلك في حين طالبت وزراة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر، على خلفية ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأربعاء، أن بلاده ستلجأ لفرض قيود على حركة الأفراد بدلا من فرض حجر صحي على المدن، بسبب فيروس كورونا.

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