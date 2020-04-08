إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 3993 حالة

من بين المصابين 3946 شخصًا في حالة حرجة. [للأناضول]

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 3993 والإصابات إلى 64586 حالة.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، قوله في تصريحات صحفية، إن 121 وفاة جديدة سُجِلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3993.

وأفاد بأن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 64586 بعد تسجيل 1997 حالة جديدة.

وأعلنت وكالة “ارنا” الرسمية، في وقت سابق اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 4003 لكنها عدّلت الرقم بعد تصريحات جهانبور.

وأوضح جهانبور أن من بين المصابين 3946 شخصًا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 29812 حتى ظهر الأربعاء.

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