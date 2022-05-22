إيران.. اغتيال عقيد بالحرس الثوري في طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابط برتبة عقيد أمام منزله في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع إعلانه تفكيك خلية على صلة بإسرائيل وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وقال الحرس الثوري في بيان، إن الضابط -الذي يدعى صياد خدايي والذي شارك سابقا بالحرب في سوريا- تعرض لإطلاق نار من مسلحيْن كانا على دراجة نارية.

ووصف الحرس العملية بأنها عملية إرهابية تقف خلفها من سماها جهات تابعة للاستكبار العالمي، وفق تعبيره.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أن العقيد صياد خدائي تعرض لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي.

وأوضحت أن الإجراءات اللازمة للتعرف على الجاني أو الجناة واعتقالهم جارية وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا 5 رصاصات على الشخص المستهدف أثناء دخوله إلى منزله، مما أدى إلى وفاته على الفور، فيما بدأت قوات الأمن حملة واسعة للبحث عن المهاجميْن.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن المغدور كان “أحد المدافعين عن الأضرحة”، وهي عبارة تستخدمها وسائل الإعلام الإيرانية للإشارة إلى أفراد الحرس الذين أدوا مهام في نزاعي سوريا والعراق، حيث تؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة بدور استشاري.

وبالتزامن مع هذه الأنباء، قال الحرس الثوري الإيراني إنه اكتشف وفكك خلية على صلة بإسرائيل وجهاز الموساد وألقى القبض على عناصرها.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن ما سماه “جهاز استخبارات في الكيان الصهيوني” قام بتوجيه هذه الخلية للقيام بأعمال خطف وتخريب.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف قال أمس السبت إن إيران سترد بشكل حازم ومدمر إذا ثبت ارتكاب إسرائيل أي عمل شرير ضدها في أي مكان، حسب تعبيره.

وأضاف شريف -في كلمة له- أن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ستهاجم المصالح الإيرانية، وأنها تواصل كشف مقراتنا الحيوية واغتيال شخصياتنا.

وشدد على أن إيران لن تقبل بوجود أي مقر إسرائيلي قرب أراضيها، وستعمل للحفاظ على أمنها ومصالحها القومية.