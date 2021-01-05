إيران: البحرية الأمريكية هدف سائغ لنا في الخليج

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني اللواء علي حاجي زاده، إن قوات البحرية الأمريكية باتت هدفا سائغا لإيران في مياه الخليج العربي.

وأضاف أنه “إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ مع إيران يمكننا استهداف قواتها على بُعد 700 كم عن السواحل الإيرانية”.

يأتي ذلك في حين، أطلق الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء، مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المُسيَّرة في منطقة سمنان القريبة من طهران.

وصرح مساعد أركان الجيش الإيراني لشؤون العمليات، الأميرال محمود موسوي، للصحفيين بأن الجمهورية الإسلامية أصبحت الآن من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال الطائرات المُسيَّرة، مشيرا إلى أن التدريبات تجري بمشاركة مئات الطائرات بدون طيار التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش.

ويضم الجزء العملياتي من التدريبات عمليات قتالية تنفذ بطائرات مسيرة، بما فيها اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو-جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو-جو، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية.

كما تشمل العمليات تحليق الطائرات المسيرة للقوة البحرية من القطع البحرية في المياه الجنوبية للبلاد، علاوة على تحليق طائرات مسيرة انتحارية بعيدة المدى لتدمير “أهداف حساسة في عمق أرض العدو”.

وأكد المسؤول العسكري أن التدريبات تُجرى بمشاركة وحدات الطائرات المُسيَّرة من مختلف مناطق إيران لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.