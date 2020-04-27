إيران: التحالف البحري الأمريكي يُثير عدم الاستقرار في الخليج

الأركان الإيرانية تدعو واشنطن وحلفاءها لإنهاء تحركاتهم الاستفزازية في الخليج. [أرشيفية/أ ف ب]

قال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، اليوم الاثنين إن التحالف البحري الأمريكي في الخليج يُثير عدم الاستقرار.

وجاء في البيان: “التحالف الزائف من خارج المنطقة بقيادة أمريكا يخل بالنظام والأمن الإقليميين بدلا من المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة… الطريقة الوحيدة المؤكدة لإحلال السلام والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان تتمثل في خروج قوات الجيش الأمريكي وحلفائه”.

ودعت هيئة الأركان الإيرانية الولايات المتحدة وحلفاءها، إلى إنهاء تحركاتهم الاستفزازية والخطيرة في منطقة الخليج، للحيلولة دون زعزعة الأمن فيها.

وطالبت هيئة الأركان سفن واشنطن وحلفائها بضرورة احترام القوانين والمقررات الدولية أثناء العبور قرب المياه الاقتصادية الإيرانية في بحر عمان ومياه الخليج.

كما حذرت أمريكا وحلفاءها لضرورة تجنب أي توتر أو اشتباك في مياه الخليج، داعية إلى الحيلولة دون توسيع رقعة إثارة التوتر في المنطقة.

وأضاف البيان: “إيران لم ولن تكون البادئة بأي توتر أو صراع في المنطقة، لكنها مستعدة للدفاع عن أراضيها بقوة”.

وشدّدت إيران على أن قواتها المسلحة سترد بحزم على أي مغامرات أمريكية أو أعمال تخريبية مستفزة في مياه الخليج، مؤكدة أن أي قوى معتدية بما فيها الأمريكية ستكون المسؤولة عن أي تحركات استفزازية في مياه الخليج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكي في الخليج، واصفا التحركات بأنها ”خطيرة واستفزازية“.

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