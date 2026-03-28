إيران.. «الحرس الثوري» يضع صورة داعية مصري على صاروخ (فيديو)

أظهر الحرس الثوري الإيراني، اليوم، صورة داعية مصري على أحد صواريخه أثناء تنفيذ الموجة 84 من عملية “الوعد الصادق 4″، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأظهرت اللقطات أحد عناصر الحرس الثوري وهو يضع صورة الدكتور السيد عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف المصرية، على الصاروخ، مع توجيه الشكر له، ويرتبط ذلك بالدعاء الذي ألقاه عبد الباري في خطبة عيد الفطر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جاء فيه: “اللهم يا رب بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر الكامن فيها.. لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك”.

وأثار الدعاء جدلاً واسعاً لارتباطه بمصادر شيعية تاريخية، إلا أن علماء الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية أكّدوا أنه دعاء متداول في التراث السني المصري ويعد ضمن التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون أي غلو أو ارتباط بالتشيع.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بياناً رسمياً دانت فيه كل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية في الخليج والعراق والأردن، مؤكدة رفضها القاطع لأي ممارسات تمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة النأي بالدين عن الاستغلال السياسي، ورفض أي تأويل للنصوص الدينية لأهداف غير مشروعة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والهجمات الأخيرة على دول الخليج، ما جعل هذه الواقعة محط جدل واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسّر الكامن فيها لا تجعل لمصر حاجةً عند لئيمٍ من خلقك ❤️🤲🏻 تم النشر بواسطة ‏عمار يا مصر‏ في السبت، ٢١ مارس ٢٠٢٦