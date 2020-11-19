إيران.. الحرس الثوري يُزود قواته البحرية بسفينة قادرة على حمل مُختلف أنواع الصواريخ والمُقاتلات

الحرس الثوري الإيراني، زود قواته البحرية في مياه الخليج، بسفينة جديدة قادرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ والمقاتلات والطائرات المسيرة، ستجعله قادرا على التواجد في أعالي البحار.

ويبلغ وزن السفينة التي أطلق عليها “سفينة الشهيد رودكي” 400 طن، فيما يصل طولها إلى 150 مترا وعرضها إلى 22 مترا.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن موقع “سباه نيوز” التابع للحرس الثوري، إن السفينة مُتعددة الأغراض وبعيدة المدى وقادرة على حمل وتشغيل كافة أنواع المقاتلات والطائرات المسيرة والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية، والمروحيات والزوارق السريعة.

وتضم السفينة رادارا ثلاثي الأبعاد، وصواريخ أرض – أرض، وصواريخ أرض – جو، ومنظومات استخباراتية.

ووصف الحرس الثوري السفينة بالمدينة البحرية المتنقلة، وقال إنها جاهزة للقيام بمهامها البحرية وضمان أمن خطوط النقل البحري، وتقديم المساعدة للأساطيل التجارية وسفن الصيد التابعة لإيران ودول المنطقة.

وأكد الحرس أن تزويد بحريته بهذه السفينة بمثابة بداية مهمة قواته في التواجد القوي في أعالي البحار.