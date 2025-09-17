إيران.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تشمل 4 أشخاص و12 كياناً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت 4 أشخاص و12 كيانًا، بسبب ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، لدورهم في تنسيق نقل الأموال، بما في ذلك عوائد بيع النفط الإيراني. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أكبر حزمة عقوبات أعلنها المكتب في 30 يوليو الماضي، والتي شملت أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، في أكبر إجراء مماثل منذ عام 2018.

من جانبها، أكدت إيران مرارًا رفضها لسياسة العقوبات الأمريكية، مشددة على أن هذه التدابير لن تثنيها عن تطوير برامجها النووية والصاروخية ولن توقف تجارتها النفطية.

يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفًا صاروخيًا بين 13 و24 يونيو الماضي، شملت استهداف منشآت حيوية، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، أنهى رسميًا النزاع.

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يجتمعون هاتفياً مع إيران لبحث الملف النووي قبل انتهاء مهلة العقوبات

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبحث في برنامج طهران النووي، في ظل قرب انتهاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وفق مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر إن الاتصال يأتي “قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي سيجري الاتصال الهاتفي مع نظرائه من الدول الثلاث، في وقت تسعى فيه إيران لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.

وتتيح آلية الزناد للأطراف الأوروبية إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة والإجراءات العقابية ضد الأفراد والمنظمات الإيرانية، وذلك بعد الإشارة إلى ما تعتبره انتهاكات متكررة من قبل طهران لاتفاق فيينا النووي لعام 2015.

ويذكر أن العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل مرور 30 يوماً على الأقل، ما يتيح المجال لمزيد من المفاوضات بين الطرفين.

طهران تنتقد بيان واشنطن بشأن اضطرابات 3 سنوات: نفاق وخداع ووقاحة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل ثلاث سنوات، بـ”المليء بالنفاق والخداع والوقاحة”.

ونقلت وكالة إرنا عن بيان الوزارة الإيرانية أن البيان الأمريكي جاء بذريعة ذكرى تلك الاضطرابات، واعتبرته “مثالاً واضحاً على التدخل العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية لإيران”.

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس “الموساد” بابك شهبازي بعد إدانته بالتجسس

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن بابك شهبازي بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وذكرت وكالة فارس أن الحكم نُفذ شنقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم.

ووفق الوكالة، كان شهبازي يعمل كمقاول في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية للشركات التابعة للمراكز والمنظمات الأمنية والعسكرية والاتصالات، حيث تعرّف على إسماعيل فكري، الذي أُعدم أيضاً في 17 يونيو 2025 بتهمة التعاون مع “الموساد”، بعد إدانته بتهمة “الحرابة والإفساد في الأرض”.

وأشارت التقارير إلى أن شهبازي كان يرسل معلومات دقيقة وخاصة إلى ضباط الموساد تتعلق بعناوين المشاريع الإيرانية، ونوع النشاط فيها، وطريقة الدخول والخروج من المنشآت، وغيرها من المعلومات الاستخبارية الحيوية.

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، إن القضاء سيتعامل بحزم مع الجواسيس وفق القانون والعدالة، مشيراً إلى أن “عملية تحديد هوية الجواسيس من مسؤولية المؤسسات الاستخبارية، وسينزل القضاء العقوبات اللازمة من منطلق العدالة وبما يتوافق مع الضوابط القانونية”.

إيران والسعودية تبحثان التعاون الدفاعي والاقتصادي لتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد لقائه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في الرياض، أن التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية سينفذ على شكل مجموعات، مع إمكانية تنظيمه بشكل أكثر انتظامًا في المستقبل.

وأوضح لاريجاني أن اللقاء تناول إزالة العقبات التي تقف أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما جرت مشاورات حول سبل تعزيز التعاون الإقليمي والتدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك وضوحًا أكبر لدى المسؤولين السعوديين والدول العربية حول مسار ترسيخ الاستقرار في المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في قطر، مؤكدًا أن مختلف دول المنطقة أصبحت أكثر موضوعية في تقييم دور إيران والمسارات الممكنة للتعاون الإقليمي.