إيران.. انطلاق مراسم تشييع المرشد «علي خامنئي» وتمتد 6 أيام

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بينها وكالة “إرنا”، بوصول جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران، وذلك قبل يوم من انطلاق مراسم تشييع تمتد لستة أيام، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية.

وذكرت التقارير أن الجثمان وصل إلى المصلّى في طهران، وسط استعدادات مكثفة لتنظيم مراسم تشييع رسمية يُتوقع أن تشهد مشاركة جماهيرية واسعة، إلى جانب حضور شخصيات أجنبية بارزة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية.

وأضافت وكالة “إرنا” عبر تطبيق تلغرام أن: “جثمان خامنئي وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير”، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني في العاصمة طهران.

وأظهرت صور متداولة مشيعين وهم يحملون نعش علي خامنئي المغطى بالعلم الإيراني بألوانه الثلاثة إلى داخل مصلى الإمام الخميني، وهو أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.

كما أظهرت صور أخرى حشودًا ترتدي اللون الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفيات من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلقة في الهواء، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وتشير التقارير إلى أن مراسم التشييع ستنطلق يوم السبت، وتمتد لستة أيام تشمل عدة مناطق داخل إيران، إضافة إلى محطات في العراق، مع توقعات بمشاركة ما بين 15 و20 مليون مشيع، ما يجعلها من أكبر المراسم في تاريخ البلاد، وفق مسؤولين إيرانيين.

ونقل رئيس مجلس الشورى الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف قوله إن: “إحدى أكثر اللحظات أهمية” في تاريخ إيران تتمثل في هذه المراسم، داعيًا إلى حشد جماهيري واسع.

وبحسب ما أوردته التقارير، ستشهد طهران ومدن قم ومشهد عطلات رسمية خلال فترة المراسم، مع إغلاق المكاتب العامة والخاصة في العاصمة وفرض قيود على الحركة المرورية، إلى جانب قيود على المجال الجوي فوق طهران خلال أيام التشييع.

كما أشارت التقارير إلى ترتيبات لنقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق قبل دفنه في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد في التاسع من يوليو، وسط مشاركة متوقعة لوفود من نحو 30 دولة.

ولا تزال وسائل إعلام رسمية تتحدث عن تفاصيل ترتيبات المراسم، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات الأمنية واللوجستية في طهران ومناطق أخرى.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد في الشرق الأوسط، مع استمرار تفاعل الأحداث السياسية والأمنية بين عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، فيما تركز إيران على تنظيم مراسم واسعة النطاق لشخصية دينية وسياسية بارزة في تاريخها المعاصر، وفق الرواية الإعلامية الرسمية.

مسؤول إيراني: مجتبى خامنئي لا يشارك في مراسم تشييع والده لأسباب أمنية

قال ممثل المرشد الإيراني في الهند حكيم إلهي إن مجتبى خامنئي لا يستطيع المشاركة في مراسم تشييع والده علي خامنئي لأسباب أمنية، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات المرتبطة بالقيادات الإيرانية.

وأوضح في تصريح لموقع “إنديا تودي” أن الأجهزة الأمنية لا تسمح له بمغادرة موقعه حفاظا على أمنه الشخصي، مشيرا إلى أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد قيادات إيرانية تلعب دورا في تشديد الإجراءات الأمنية.

وأضاف أن تصريحات إسرائيلية حديثة بشأن احتمال التصعيد العسكري ضد إيران تعكس مستوى التوتر القائم في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات المتبادلة بين الجانبين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد تحدث خلال مؤتمر صحفي عن توجيه الجيش لإعداد خطط عسكرية ضد إيران، ولم يستبعد احتمال مواجهة مباشرة في المرحلة المقبلة.

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أي تهديد موجه إلى إيران أو قيادتها سيواجه برد قوي وفوري.

وتشير المعطيات إلى أن مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق ستقام في مدن عدة داخل إيران، بينها طهران وقم ومشهد، إضافة إلى مدن في العراق مثل النجف وكربلاء، مع ترتيبات لدفن الجثمان في مشهد.

عراقجي: السلام الدائم في المنطقة يتحقق دون تدخلات خارجية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج شامل وجامع، ومن دون أي تدخل خارجي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة إكس، الخميس، حيث أشار إلى اجتماع للقيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الذي عقد في البحرين.

وقال عراقجي في تدوينته: “هل جلبت القيادة المركزية الأمريكية الأمن إلى منطقتنا أم جلبت انعدام الأمن؟ الجواب واضح”. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن “الغرباء عن المنطقة عاجزون حتى عن حماية أنفسهم”.

ويأتي هذا الموقف في سياق تعليق سياسي إيراني على اجتماع عسكري رفيع المستوى عقدته القيادة المركزية الأمريكية في البحرين بمشاركة عدد من الدول الإقليمية، من بينها دول عربية عدة.

ويعكس التصريح استمرار التباين في المواقف بين طهران وواشنطن بشأن ترتيبات الأمن الإقليمي ودور القوى الخارجية في المنطقة.