إيران.. انفجار قذائف إسرائيلية يقتل ويصيب المدنيين بعد أشهر من الحرب

أفاد مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة لرستان بأن انفجار ذخائر إسرائيلية تم إسقاطها على إيران خلال الحرب التي خاضتها الدولتان في يونيو الماضي، تسبب في سقوط قتلى ومصابين، بينهم طفل، في إحدى قرى قضاء بيرانشهر.

وأكدت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، اليوم الأربعاء، نقل المصابين إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.

وحمل الحرس الثوري الإيراني إسرائيل المسؤولية عن استمرار التهديدات التي يواجهها المدنيون نتيجة القذائف التي ألقتها خلال الصراع، مؤكدًا أن الهجمات السابقة ما زالت تلقي بظلالها على المناطق المتأثرة.

وتأتي هذه التطورات بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 24 يونيو الماضي، والتي شهدت تبادلاً للقصف الجوي والصاروخي على أهداف استراتيجية، وقد شملت الهجمات الإسرائيلية أهدافاً حيوية داخل إيران، بينما نفذت إيران ضربات مماثلة على مواقع إسرائيلية، بما في ذلك استهداف منشآت أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر يوم 24 يونيو، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي سياق متصل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران، فيما دان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “إسرائيل الكبرى”، مطالبًا بتحرك دولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وتظل التوترات بين إيران وإسرائيل مصدر قلق إقليمي ودولي، خصوصًا مع استمرار المخاطر الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين في المناطق الحدودية.

إيران تعلن استعدادها لأي هجوم إسرائيلي بعد تطوير صواريخ بإمكانات أعلى

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، مشيرًا إلى أن إيران طورت صواريخ ذات قدرات أكبر من تلك المستخدمة في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يومًا.

وأوضح نصير زاده، وفق وكالة “إرنا”، أن الصواريخ التي استخدمت في حرب الـ12 يومًا صُنعت قبل سنوات، مضيفًا: “اليوم صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أكثر من الصواريخ السابقة، وإذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد”.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الاثنين، أن إيران يجب أن تكون “مستعدة للمواجهة في أي لحظة”، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي هو “وقف الأعمال العدائية”، وليس وقف إطلاق النار.

وأفاد الإعلام الإيراني أن الجيش سيبدأ مناورات عسكرية تستمر يومين الخميس، ستشمل استخدام مجموعة واسعة من صواريخ كروز قصيرة ومتوسطة المدى.

يأتي هذا بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران منتصف يونيو، أسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، إضافة إلى ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومدنية. كما نفذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية.

ومنذ 24 يونيو، يسود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات إيرانية متكررة من إمكانية تجدد المعارك في أي لحظة، مع التأكيد على أن طهران لا تسعى للحرب لكنها مستعدة لأي مواجهة.

إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية وتواصل المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده قد تصل مستقبلاً إلى نقطة تنسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغيّر عقيدتها الدفاعية، مؤكداً أن إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالح شعبها.

وأضاف عراقجي أنه من المرجح أن يتم إرسال فريق إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن زيارة المسؤول أبارو ساعدت على تقريب وجهات النظر، وأن إيران قد تقدّم رؤيتها بشأن صياغة آلية مستندة إلى قانون البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن قطعه بالكامل، خاصة مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر، لافتاً إلى أن البرلمان الإيراني أقر قانوناً بإلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة لحين ضمان سلامة المنشآت النووية.

وأكد عراقجي أن القرارات الاستراتيجية تُتخذ على أعلى مستوى، وأن دور وزارة الخارجية هو تنفيذها، مشدداً على استمرار التفاعل مع الوكالة واستعداد إيران لجولة جديدة من المفاوضات في فيينا.