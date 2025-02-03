إيران: بإمكان «صواريخنا» الوصول إلى أيّ نقطة نريدها

أكد نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، “أن بلاده قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف مهما كانت المسافة”.

وبحسب وكالة “مهر” للأنباء، قال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، إن “بلاده قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مشددا على أنه ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدى إيران”.

وقال القائد العسكري الإيراني إنه “مهما كان المدى الذي تريده الجمهورية الاسلامية، سيتم تصنيع الصواريخ اللازمة له وستكون قادرة على إصابة الهدف على تلك المسافة، ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا”.

وشدد على أنه “في ظل حكومة الثورة الإسلامية، وصل العلماء الإيرانيون إلى مرحلة لا توجد فيها مشكلة غير قابلة للحل في مجال الأسلحة”.

وأضاف: “لقد استطعنا الانتقال من زمنا كانت فيه الأسلاك الشائكة محظورة علينا، إلى نقطة تصطف فيها الدول لشراء أسلحتنا”.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإيراتية إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي “باور 2-373″،وأزاحت أيضا الستار عن صاروخها الباليستي الجديد “اعتماد”.