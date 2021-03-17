إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي مُتقدمة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي IR-4، فيما يعد انتهاكا جديدا لالتزاماتها النووية. وفقا لرويترز.

وأفادت وكالة رويترز إن إيران بدأت، العام الماضي، في نقل مجموعات طرد مركزي من محطة فوق الأرض في نطنز إلى محطة تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP)، وهي تقوم بالفعل بالتخصيب تحت الأرض بأجهزة طرد مركزي من طراز IR-2m.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء، الاثنين، إنها “تحققت من أن إيران بدأت في تغذية سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4 تم تركيبها بالفعل في تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي”.

وفي سياق متصل، بدأت إيران في سحب التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، تدريجيا، ومن بينها رفع درجات تخصيب اليورانيوم، وذلك منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة طهران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد إيران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وتبذل الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق في الآونة الأخيرة، جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى.