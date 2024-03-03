إيران بصدد رفع إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة

أعلنت إيران أنها ستزيد إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال خمس سنوات. ونقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية عن وزير النفط، جواد أوجي، قوله إن المستويات الحالية للإنتاج تبلغ 1.07 مليار متر مكعب يوميا، موضحا أنه من أجل ضمان الدور المركزي لإيران في مجال الطاقة العالمية، سيتم استثمار 80 مليار دولار في تطوير حقول الغاز الإيرانية.

يذكر أن إيران حلت في المرکز الثالث عالمیا في إنتاج الغاز خلال العام الماضي، من خلال إنتاجها 240 ملیار متر مکعب، كما سجل حجم إنتاج الغاز الإيراني إرتفاعا بنسبة 5% خلال السنوات الماضیة، وشهد حجم إنتاج الغاز بین الدول المنتجة للغاز نموا بنسبة 2.5%، حسب تصريحات وزير النفط الإيراني.