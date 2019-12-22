إيران .. تأييد عقوبة السجن 10 سنوات ضد أسترالية بتهمة التجسس

السلطات الإيرانية تصدر حكم 10 سنوات ضد استرالية

أكدت صحيفة ”هيرالد صن“ الأسترالية، أن إيران أيدت عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات ضد المواطنة الأسترالية، كايلي مورجيلبرت، التي اعتقلتها طهران أواخر العام الماضي، بتهمة التجسس.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم الأحد، إن ”السلطات الإيرانية رفضت اعتراض كايلي مورجيلبرت، تجاه الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والذي صدر في أيلول/سبتمبر الماضي“.

وكايلي مورجيلبرت، محاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن، اعتقلت في خريف العام الماضي في إيران وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

وتقبع مورجيلبرت، حاليًا في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، على مقربة من جامعة شهيد بهشتي، وشهد شنق عشرات الآلاف من المعارضين للنظام الإيراني.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم إطلاق سراح جولي كينج ومارك فيركين، وهما مواطنان أستراليان آخران اعتقلا في إيران.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن إطلاق سراح رضا دهباشي، وهو مواطن إيراني تم اعتقاله في أستراليا بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية.

وأعلنت 8 جامعات أسترالية كبرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها علقت رحلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إيران، بعدما أضحى المواطنون الأستراليون في طهران في خطر بسبب استهدافهم من طهران.