إيران تؤجل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا‎

الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى 11 سبتمبر [انترنت]

أعلنت السلطات الإيرانية، تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (ارنا)، أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى 11 أيلول/سبتمبر، عوضا عن 17 نيسان/أبريل.

وارتفع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى أكثر من 12 ألف إصابة بينها 611 وفاة.

وتعد إيران من البلدان الأكثر انتشارا لـ“كورونا“ بعد الصين وإيطاليا؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 شباط/فبراير الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وحتى الأحد، أصاب ”كورونا“ نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

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