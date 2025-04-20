إيران تؤكد التزامها بالحوار والدبلوماسية بعد اختتام محادثات روما

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، “مواصلة إيران تمسكها بالحوار والدبلوماسیة کأداة وصفها بـ”الفریدة” لتسویة القضایا”.

وقال بقائي في منشور على صفحته في منصة “إكس”: إنه “في ظل الظروف التي یواجه العالم التحدیات والتهدیدات غیر المسبوقة ضد سیادة القانون والقیم الإنسانية المشترکة فنحن مازلنا متمسكين بالحوار والدبلوماسیة کأداة منقطعة النظیر لتسویة القضایا”. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

وشکر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سلطنة عمان وإیطالیا علی الإستضافة المشترکة للمباحثات غیر المباشرة بین إيران والولايات المتحدة.

وأوضح بقائي، “نغادر مدینة روما ونحن نشکر عمان وإیطالیا علی الإستضافة المشترکة لهذه الجولة الهامة من المباحثات غیر المباشرة بین إيران وأميرکا”.

والسبت، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، “اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية، التي عقدت في روما”.

ووصف مسؤولون إيرانيون الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بـ”الإيجابية والبناءة”، مما يعكس مؤشرات على تقدم حذر في هذا الملف المعقد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “أجرينا اليوم مفاوضات استغرقت 4 ساعات. وكما في الجلسة السابقة، كانت هذه الجولة أيضا خطوة إلى الأمام”.

وأضاف عراقجي في تصريح لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية: “تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف. وقد تقرر استمرار المفاوضات والانتقال إلى المراحل التالية وبدء الجلسات الفنية”.

وتابع: “اعتبارا من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ستعقد المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء في سلطنة عمان. ويوم السبت القادم سنلتقي مجددا في عمان لبحث نتائج عمل الخبراء”.