إيران تؤكّد رفضها «آلية سناب باك» وحقّها بالردّ

أكد رضا نجفي، مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمسك بلاده بحقها في الرد على أي خطوة يعتبرها غير قانونية أو غير مبررة قد تقدم عليها الولايات المتحدة أو الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا).

وجاء موقفه تعليقًا على التحرك الأميركي-الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة خلال اجتماعه المقرر بين 19 و21 نوفمبر، والذي يعكس تجدد الضغوط على طهران في ملفها النووي.

وقال نجفي إن واشنطن والدول الأوروبية الثلاث تواصل، بحسب وصفه، إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض رؤاها المتسلطة على الشعب الإيراني.

وأوضح أن الضغط على المدير العام للوكالة لإصدار تقرير استنادًا إلى قرارات منتهية الصلاحية يعد إجراءً غير قانوني يسهم في تعقيد المسار القائم ويوجه ضربة إضافية للدبلوماسية.

وشدد على أن هذه التحركات لن تغيّر من واقع تطبيق الضمانات داخل إيران، معتبرًا أن الوضع الحالي جاء نتيجة ما قال إنه عدوان أميركي-إسرائيلي واسترضاء أوروبي.

ودعا أعضاء مجلس المحافظين إلى رفض ما وصفه بالأحادية الهدامة للأطراف الغربية، مؤكداً أن بلاده ستتخذ الرد المناسب إذا مضت تلك الدول في مشاريعها.

وتتضمن مسودة المشروع الأوروبي، بحسب وكالة إرنا، مطالبة إيران بالامتثال للقرارات الدولية المُعاد تفعيلها عبر آلية سناب باك في سبتمبر2025، بما يشمل تعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، وتطبيق البروتوكول الإضافي والبند 3.1 المعدل، والتعاون الكامل مع الوكالة وتقديم المعلومات المطلوبة حول مخزوناتها النووية.

كما تطلب المسودة تكثيف تقارير المدير العام حول مخزون اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، معتبرة أن عدم التمكن من التحقق من اليورانيوم عالي التخصيب لأكثر من خمسة أشهر مسألة خطيرة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات.